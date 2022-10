Speaker Bose in sconto su Amazon: a questo prezzo è un AFFARE

Bose SoundLink Color II è uno speaker Bluetooth di fascia alta, il top per l’utilizzo in mobilità grazie all’elevata autonomia e alle dimensioni compatte. Oggi è in super offerta su Amazon: un vero affare

Fino alla mezzanotte di oggi, infatti, è possibile acquistare il Bose SoundLink Color II al prezzo di 91,19 euro invece che 139,35 euro. Si tratta di uno sconto del 35% che consente a chi è interessato al dispositivo di portarselo a casa ad un costo molto conveniente. Da notare che, per gli utenti selezionati, lo speaker Bluetooth di Bose è disponibile anche con il pagamento in 5 rate senza interessi (18,24 euro al mese).

Bose SoundLink Color II: ottimo sconto con le offerte esclusive Prime di Amazon per lo speaker Bluetooth

Il Bose SoundLink Color II protagonista delle offerte Amazon di oggi è uno dei migliori speaker Bluetooth da acquistare se si sta cercando un prodotto di fascia alta e non una soluzione molto economica. Si tratta di un dispositivo in grado di offrire un suolo elevato e pulito. Lo speaker è dotato di una scocca compatta con i tasti funzione posizionati in alto e facilmente raggiungibili. La colorazione proposta in offerta da Amazon è quella nera.

Da segnalare la possibilità di sfruttare il collegamento Bluetooth 4.2 in grado di garantire una connessione wireless in un raggio di circa 30 metri dal dispositivo. Tra le specifiche troviamo la certificazione IPX4, che garantisce la resistenza all’acqua, e un’autonomia di lunga durata, con la possibilità di riprodurre audio o musica per 8 ore consecutive. Per la gestione del dispositivo è possibile ricorrere all’app Bose Connect che semplifica la connessione e permette una completa personalizzazione delle impostazioni.

Con lo sconto garantito dalle offerte esclusive Prime di Amazon è, quindi, possibile acquistare Bose SoundLink Color II al prezzo di 91,19 euro. Se state cercando uno speaker di qualità superiore, la promozione in questione arriva nel momento giusto. Il modello di Bose può davvero essere la scelta giusta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.