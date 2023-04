Speaker Bluetooth Tronsmart T6 Mini: MINIMO STORICO folle su Amazon

Di altoparlanti Bluetooth ce ne sono davvero tanti, ma non sempre bisogna spendere grosse cifre per godere di un’alta qualità audio e costruttiva. Districarsi fra la miriade di promo e di prodotti non è di certo facile, ma vi consigliamo un prodotto di altissima qualità che solo per oggi viene venduto a un prezzo molto competitivo: soli 27,99 euro per la cassa speaker Tronsmart T6 Mini. Stiamo parlando di un articolo estremamente portatile e compatto in grado di erogare una potenza fino a 15W che arriva a questo prezzo grazie a una doppia promozione: 8% di sconto sul prezzo di listino a cui potete aggiungere un ulteriore sconto del 20% tramite coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello.

Tronsmart T6 Mini: caratteristiche principali

La cassa Bluetooth della Tronsmart è estremamente compatta e portatile. In primo luogo, le sue dimensioni sono di ‎9.2 x 9.2 x 12 cm con un peso di appena 680 grammi. Stiamo parlando di un vero e proprio prodotto quasi da tasca, quindi un perfetto compagno di viaggio da portare ovunque voi vogliate. Con un potente subwoofer da 15W, l’altoparlante Bluetooth T6 Mini ha bassi profondi ed un suono cristallino e non manca anche la possibilità di collegare due altoparlanti al fine di ottenere un suono stereo più spettacolare e vivere un’esperienza coinvolgente.

Il Bluetooth 5.0 assicura un’associazione istantanea e mantiene una connessione stabile fino ad una distanza di 30 metri, mentre la batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio da 2500 mAh garantisce la riproduzione senza pause fino a 500 brani, che diventano 24 ore di riproduzione a volume medio. È possibile anche inserire una TF/Micro SD card per ascoltare la vostra musica preferita in qualsiasi momento ed ovunque (la capacità di memoria non deve superare i 64GB) e ha pure l’interfaccia AUX standard da 3,5 mm.

Godetevi la vostra musica preferita ovunque vogliate grazie anche alla sua impermeabilità certificata IPX6 che permette di ascoltare tutto ciò che volete nella maggior parte degli ambienti: doccia, piscina, spiaggia e tanto altro. Tutto questo può essere vostro a soli 27,99 euro e con Amazon Prime avrete anche consegne gratuite in pochissimi giorni in tutta Italia. Il prezzo finale è il più basso di sempre e frutto di una doppia promozione potenzialmente irripetibile.

