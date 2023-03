Speaker Bluetooth SoundCore Motion Boom Plus da 80W a un prezzo WOW

Siete alla ricerca di una cassa Bluetooth dalla grande potenza per portarla alle feste con amici e parenti? Oggi su Amazon vi è un’interessante offerta per uno degli speaker Bluetooth migliori sul mercato. Stiamo parlando del SoundCore Motion Boom Plus da 80W di Anker il cui prezzo di 179,99 euro scende a 139,99 euro grazie a un coupon di 40 euro da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Speaker Bluetooth SoundCore Motion Boom Plus: caratteristiche principali

Questa cassa ha una potenza enorme, ovvero 80W e un’autonomia che raggiunge le 20 ore. La sua configurazione audio a 360° è composta da due woofer da 3,5 pollici e una potenza di 30W ciascuno, due tweeter da 1 pollice e potenza di 10W ciascuno, e due driver passivi posti ai lati. Il suono, quindi, riesce a riprodurre sia le frequenze basse che quelle molto alte, coprendo un range che va da 20Hz fino addirittura a 40KHz. Il Motion Boom Plus presenta anche la tecnologia BassUp per una maggiore corposità delle basse frequenze, oltre alla possibilità di personalizzare l’equalizzazione grafica attraverso l’app Soundcore. Non manca poi la funzione PartyCast 2.0 di Anker, che permette di collegare fino a oltre 100 altoparlanti Soundcore, anche di modelli diversi, per riprodurre la stessa musica in sincronia.

Le dimensioni del Soundcore Motion Boom Plus sono piuttosto generose, ma non poteva essere altrimenti per lasciar spazio ad un comparto audio così potente, ma anche ad una batteria da 13.400mAh in grado di garantire fino a 20 ore di riproduzione musicale e anche di caricare uno smartphone o un altro dispositivo grazie alla porta USB posizionata sul retro. Per la ricarica è presente invece una porta USB-C in grado di assorbire fino a 15W e a ricaricare la batteria in circa 5 ore. Per la riproduzione musicale si può usare una connessione Bluetooth 5.3, ma si può anche collegare un cavo AUX direttamente alla presa cuffia dello smartphone o di un’altra sorgente audio.

Motion Boom Plus può poi essere usato come viva voce per le chiamate ed è anche possibile attivare l’assistente vocale predefinito del proprio smartphone, Google, Siri o Alexa. Infine è presente il supporto a connessioni multipoint: questo consente di collegare contemporaneamente due smartphone e trasmettere brani musicali da entrambi. Insomma, si tratta di un dispositivo di altissima qualità che deve essere assolutamente acquistato sfruttando il coupon sconto di 40 euro che fa scendere il prezzo a quota 139,99 euro.

