Lo Speaker Bluetooth di Anker è in promozione su Amazon a soli 34,99€. La doppia promozione di consente di risparmiare una decina di euro e portarti a casa un dispositivo eccezionale. Lo usi come vuoi e dove vuoi.

In più le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Anker: una garanzia in termini di speaker Bluetooth

Con più di 70 mila recensioni positive, questo Speaker Bluetooth si configura come il migliore sul mercato. Semplice, con dimensioni perfette e potente ti garantisce il massimo a prezzo minimo.

Grazie quanto il palmo di una mano, il gioiellino in questione è dotato di altoparlanti così potenti da farti sembrare a un concerto. Il sistema è stato reso di ultima generazione con l'aggiunta di bassi potenziati per una sonorità eccezionale.

È impermeabile e pertanto te lo puoi portare ovunque, letteralmente. Se vai a mare, in spiaggia, al lago o in montagna non farti problemi perché non subirà alcun danno. Ma la batteria? Eh be, questa è una seconda chicca perché con una sola carica ti offre fino a 24 ore di riproduzione continua.

Non ti dimenticare che lo comandi o attraverso smartphone o mediante i tasti fisici che sono presenti sulla sua parte superiore. In tal modo se hai già impostato la tua playlist non devi mai tirare fuori lo smartphone dalla borsa.

Acquista subito il tuo speaker Bluetooth firmato Anker: lo paghi appena 34,99€ su Amazon se attivi il coupon. I pezzi sono limitati quindi assicurati di pensarci bene. Se sei membro Prime lo ricevi in 48 ore, altrimenti se sei cliente standard non perdere l'occasione di non pagare le spedizioni scegliendo quelle nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica