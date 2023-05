Speaker Bluetooth portatile potente e con 10h di autonomia al 50%

Sei una di quelle persone che non può fare assolutamente a meno della musica? Allora portatela ovunque grazie a questo altoparlante wireless che costa pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth Leicke a soli 12,49 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Che sia un errore di prezzo o una follia di Amazon questo poco importa. Ciò che conta invece e che puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 50% e portati a casa questo altoparlante portatile senza fili a una cifra ridicola. Ovviamente devi essere veloce perché ci sono poche unità disponibili.

Speaker Bluetooth Leicke: autonomia enorme e suono di qualità

Lo speaker Bluetooth Leicke è in grado di regalare un suono di altissima qualità con bassi corposi e alti rimedi cristallini. Questo grazie a una membrana in lega di alluminio da 20 W. Il suo design compatto e leggero lo rendono il compagno perfetto delle tue avventure. Proprio grazie alla sua particolare forma è in grado di amplificare l’audio a 360°.

Ha un pratico laccetto sulla parte superiore che ti permette di agganciarlo ad esempio a uno zaino, oppure puoi infilarlo nel porta borraccia della bicicletta. Sempre sulla parte superiore ha dei pratici comandi che ti consentono di gestire le tue canzoni e i dispositivi collegati. La connessione è stabile fino al 20 metri. E poi a una super batteria in grado di durare per 10 ore con una sola ricarica.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. Fai presto però perché come ti dicevo le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth Leicke a soli 12,49 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.