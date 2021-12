Speaker Bluetooth portatile JBL GO 3 in SUPER SCONTO (-33%)!

Lo speaker Bluetooth JBL GO 3 rappresenta una delle soluzioni più “compatte” per essere sempre in compagnia della tua musica preferita. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 33%, pagherai appena 26,99 euro con un risparmio di ben 13 euro.

Speaker Bluetooth JBL GO 3 in offerta ad un prezzo ridicolo

Questa potente cassa altoparlante wireless restituisce bassi corposi e suoni alti cristallini: abbinala con semplicità ai tuoi smartphone e tablet sfruttando la connettività Bluetooth.

Con un singolo ciclo di ricarica potrai utilizzare il dispositivo fino a 5 ore in riproduzione. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile con certificazione IPX67: portalo con te mentre fai la doccia, in spiaggia o a bordo piscina. Le dimensioni contenute ed il peso a dir poco impercettibile di questa deliziosa cassa Bluetooth ne renderanno estremamente facile il trasporto.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello il tuo speaker Bluetooth JBL GO 3: oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.