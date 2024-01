Speaker Bluetooth portatile con autonomia di 24h tuo a soli 29€

Portati la musica ovunque con il potente e compatto Speaker Bluetooth portatile firmato Anker che ora puoi avere in sconto del 25% su Amazon. Dunque se fai presto lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro.

Con questa piccola cassa che non rinuncia alla potenza puoi far diventare qualsiasi serata una festa. Si associa velocemente ai tuoi dispositivi, ha un design minimal ma robusto e resistente all’acqua e possiede una mega batteria. Un vero affare a questa cifra.

Speaker Bluetooth portatile Anker: piccolo ma potentissimo

Questa cassa unisce la compattezza alla potenza regalando quindi un ottimo connubio. Te la puoi portare ovunque, ad esempio mettendola in una piccola borsa o in uno zaino, e hai sempre la musica con te. Non devi preoccuparti se sei vicino all’acqua perché è impermeabile con certificazione IPX7.

Sull parte superiore è dotata di comodi pulsanti per gestire le traccie musicali, il volume e i dispositivi collegato o da collegare. E poi ha una batteria davvero bella grande che offre ben 24 ore di riproduzione con una singola ricarica.

Insomma siamo di fronte a una cassa portatile davvero stupenda che puoi avere a un prezzo vantaggioso. Solo che devi essere rapido. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Speaker Bluetooth portatile firmato Anker a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.