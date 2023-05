Speaker Bluetooth portatile da 90W a MENO di 100€, BOMBA Amazon

Sei un patito di musica e ti piace ascoltarla ovunque? Stai valutando di acquistare una cassa amplificata che sia compatta, robusta e garantisca un ottimo audio? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile X Jump XJ 200 a soli 99,99 euro, invece che 159 euro.

Tieni presente che ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra quindi devi essere rapidissimo. Grazie a questo sconto del 37% oggi puoi risparmiare 59 euro sul totale. Questo altoparlante portatile è comodissimo e garantisce una audio spettacolare.

Speaker Bluetooth portatile a un prezzo hot

Lo speaker Bluetooth portatile X Jump XJ 200 è dotato di ben 90 W di potenza garantiscono prestazioni eccellenti. L’audio non distorce anche alzando il volume al massimo. Potrai ascoltare le tue canzoni preferite con bassi potenti e alti e medi cristallini. Inoltre il suo design compatto e leggero lo rende il compagno perfetto per i tuoi viaggi.

È resistente all’acqua con certificazione IPX5 per cui te lo puoi portare anche in piscina o in spiaggia. È dotato di comodi pulsanti sulla parte superiore che ti permettono di alzare o abbassare il volume e collegare i tuoi dispositivi. Grazie alla tecnologia Bluetooth godrai di una connessione veloce e stabile. E potrai inserire anche una scheda microSD.

Approfitta subito di questa fantastica occasione. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile X Jump XJ 200 a soli 99,99 euro, invece che 159 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.