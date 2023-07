Speaker Bluetooth Marshall Emberton: altissima qualità audio a un prezzo PICCOLISSIMO

Amazon propone un interessantissimo prodotto in promozione che farà felici tutti gli amanti della musica. Stiamo parlando dello speaker Bluetooth Marshall Emberton, un vero e proprio gioiellino che potrà essere vostro al prezzo di 99,99 euro, scontato del 26%. Il prezzo finale è davvero una bomba, degna delle migliori offerte del Prime Day di Amazon.

Speaker Bluetooth Marshall Emberton: caratteriste principali

Preparatevi a un’esperienza di ascolto intensa, chiara e potente, proprio come vorrebbe ogni musicista. Emberton è dotato di tecnologia True Stereophonic, una forma di suono stereofonico unica, firmata Marshall. Diffondendo il suono a 360°, la qualità dell’audio sarà eccellente da ogni angolazione. Emberton offre oltre 20 ore di riproduzione portatile con una singola ricarica. Compatto, robusto e resistente, è perfetto da portare sempre con voi.

Emberton è robusto e resistente e vanta un design altamente pratico e duraturo, con grado di impermeabilità IPX7. Inoltre è facile da usare, grazie alla manopola di controllo multidirezionale e facile da trasportare grazie al peso di soli 700 grammi e alle dimensioni compatte che lo fanno stare nel palmo di una mano.

Il suo design elegante, lo rende particolare e adatto a tutti i tipi di ambiente, con lo speaker Bluetooth Marshall Emberton potrete ascoltare musica in alta qualità.

