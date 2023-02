Speaker Bluetooth Marshall Acton II a un prezzo eccezionale su Amazon

Amazon propone un interessantissimo prodotto in promozione che farà felici tutti gli amanti della musica. Stiamo parlando dello speaker Bluetooth Marshall Acton II, un vero e proprio gioiellino che potrà essere vostro al prezzo di 211,67 euro, scontato del 21%.

Speaker Bluetooth Marshall Acton II: caratteriste principali

Action II è lo speaker Bluetooth che avete sempre desiderato e si tratta del modello più piccolo e recente della Marshall che offre un suono wireless superiore in un raggio di quasi 10 metri mantenendo stabile la connettività. Usate il vostro smartphone, tablet o computer dotato di Bluetooth per riprodurre la musica direttamente sul vostro altoparlante senza bisogno di cavi.

Scaricate l’applicazione Marshall Bluetooth e ascoltate la vostra musica preferita, utilizzando anche l’ingresso da 3,5 mm presente se preferite un’esperienza di ascolto analogica. Acton II è caratterizzato da un suono incredibilmente ricco e potente, è possibile collegarlo ad esempio anche a un giradischi. Presenti le comodissime manopole per regolare bassi e alti ma è possibile farlo anche tramite l’applicazione. Dopotutto Marshall è famosa per gli altoparlanti per chitarre elettriche e vari strumenti, quindi il design resta quello iconico anche per questo meraviglioso speaker.

Il suo design elegante, lo rende particolare e adatto a tutti i tipi di ambiente, con Acton II potrete ascoltare musica in alta qualità. Non fatevi scappare l’offerta su Amazon e approfittate dello sconto del 21% per averlo a soli 211,67 euro. Non sottovalutare la spedizione rapida e gratuita di Amazon Prime per averlo a casa vostra in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.