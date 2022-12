Speaker Bluetooth JBL: pura POTENZA in un corpo minuscolo (28€)

Il consigliatissimo speaker Bluetooth JBL GO 3, ad un prezzo ulteriormente ribassato, è un vero e proprio affare considerandone le specifiche tecniche. Pur con dimensioni e peso estremamente contenuti, questa incredibile cassa wireless offre un suono ricco e potente. Un apparecchio versatile, sotto ogni punto di vista, e molto semplice da portare con sé: tutta la musica che desideri al massimo della qualità.

Un’occasione da non perdere, prima che il prezzo torni a salire: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto inziale del 25% a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 1,50€ al check-out, lo speaker JBL GO 3 sarà tuo con poco più di 28 euro invece di 39 euro.

Doppio sconto su Amazon per lo speaker JBL GO 3

Questo fantastico altoparlante è in grado di riprodurre bassi corposi e suoni alti cristallini: abbina lo speaker con facilità ai tuoi smartphone e tablet sfruttando la connettività Bluetooth. Con un singolo ciclo di ricarica potrai utilizzare lo speaker Bluetooth fino a 5 ore in riproduzione. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile con certificazione IPX67: portalo con te mentre fai la doccia, in spiaggia o a bordo piscina. Le dimensioni contenute ed il peso a dir poco impercettibile rendono questa deliziosa cassa Bluetooth incredibilmente maneggevole.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo speaker Bluetooth JBL GO 3: oltre a pagarlo notevolmente meno, lo riceverai a casa in breve tempo e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.