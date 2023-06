Speaker Bluetooth JBL Charge 5 oggi tuo al prezzo mai visto prima (-13%)

Non vedi l’ora che arrivi l’estate per passare delle belle serate al ritmo di musica, con i tuoi amici, magari in riva al mare? Sei alla ricerca di una buona cassa portatile che possa animare le tue feste? Bene, su Amazon, per tua fortuna, c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo fantastico Speaker Bluetooth JBL Charge 5 al prezzo super conveniente di soli 129,99 euro invece di 149,99 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo prodotto al prezzo ribassato, dovrai necessariamente affrettarti e sfruttare lo sconto del 13%. Grazie ai vantaggi Prime, potrai avere una spedizione sicura, veloce e gratuita senza costi aggiuntivi. Con JBL Pro Sound, un driver racetrack e due JBL Bass Radiator, questa fantastica cassa portatile Bluetooth sarà in grado di riprodurre direttamente dal tuo smartphone o tablet un suono potente e con bassi corposi.

Grazie a questo eccezionale prodotto, dalla qualità a dir poco indiscutibile, avrai anche la possibilità di abbinare due o più diffusori compatibili con JBL PartyBoost, in questo modo potrai avere un effetto stereo e animare la tua festa in qualsiasi luogo, anche in spiaggia, ad un pic-nic o a bordo piscina.

Questa fantastica cassa ricaricabile Charge 5 sarà in grado di garantirti sino a 20 ore di riproduzione musicale in modalità wireless dai dispositivi con Bluetooth. Adatto sia per la piscina che mentre sei al parco, questo dispositivo audio è provvisto della certificazione waterproof e dustproof IPX67, quindi è resistente sia all’acqua che alla polvere.

Insomma, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare subito questo fantastico Speaker Bluetooth JBL Charge 5 al prezzo imperdibile di 129,99 euro. Affrettati, lo sconto del 13% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

