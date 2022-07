Speaker Bluetooth Impermeabili: i migliori fino a 39 euro

Porta la tuo musica preferita al mare, in montagna o in piscina acquistando uno speaker bluetooth impermeabile. In questo articolo vi segnaliamo alcuni speaker portatili in grado di resistere ad acqua e sabbia, perfetti da portare al mare o a bordo piscina senza preoccuparsi di eventuali schizzi d’acqua.

Abbiamo impostato un budget massimo di 39 euro, un prezzo che a nostro avviso rappresenta il giusto compromesso per l’acquisto di una cassa bluetooth potente e abbastanza compatta da entare in borse o zaini.

Speaker Bluetooth impermeabili a meno di 39€

Anker Soundcore 2 – 35,99€ | Link all’acquisto

Il rapporto qualità/prezzo della gamma Soundcore di Anker è una garanzia, questo speaker bluetooth è impermeabile secondo lo standard IPX7 e sviluppa ben 12W di potenza con un sistema di potenziamento delle frequenze basse. Dotato di bluetooth 5 e fino a 24 ore di autonomia, questo modello è perfetto da portare con sé in vacanza.

CYBORIS Altoparlante Bluetooth – 36,99€ | Link all’acquisto

Disponibile in 3 diverse colorazioni, questa cassa wireless CYBORIS è una delle migliori sotto i 40 euro. Con doppio driver e 20W di potenza, lo speaker è impermeabile con certificazione IPX7 e garantisce fino a 24 ore di autonomia. Può essere abbinato a 2 dispositivi contemporaneamente e monta anche un microfono per le chiamate in vivavoce.

Ortizan Cassa Bluetooth – 39,99€ | Link all’acquisto

Lo speaker del brand Ortizan è IPX7 e ha un’autonomia che raggiunge le 30 ore con una sola carica. Il design cilindrico consente al suono di propagarsi a 360 gradi, con alti squillanti e bassi molto profonti. Si abbina allo smartphone tramite bluetooth 5.0 e presenta un ampio LED in alto.

Linkyou Altoparlante Bluetooth – 31,99€ | Link all’acquisto

Lo speaker di Linkyou sviluppa ben 24W di potenza ed è impermeabile con certificazione IPX7. Con un’autonomia di 24 ore e design cilindrico, questo modello si trova su Amazon con uno sconto del 20%, applicando il coupon presente in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.