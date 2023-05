Speaker Bluetooth impermeabile Bose: sconto TOP del 26% su Amazon

Sei pronto a passare la serate estive al ritmo di musica? Allora non puoi non approfittare di questa offerta imperdibile ce ti propone oggi e per poco tempo ancora Amazon. Ad un prezzo super conveniente di soli 124,99 euro, infatti, avrai la possibilità di portarti a casa questo fantastico speaker Bluetooth impermeabile Bose. Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo prodotto, dalla qualità indiscutibile, dovrai necessariamente affrettarti e approfittare dello sconto del 26%.

Dal design davvero impeccabile, il diffusore SoundLink Flex del marchio Bose che potrai portare sempre con te, è provvisto di numerose tecnologie e di un trasduttore progettato su misura così da poterti garantire un suono profondo, chiaro e coinvolgente a casa e ovunque tu vada. Nello specifico, la presenza della tecnologia PositionIQ rileverà in maniera automatica la posizione dello speaker Bluetooth portatile per avere una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o luogo.

Il SoundLink Flex di Bose è stato testato in maniera estremamente rigorosa in modo tale da poter soddisfare gli standard di impermeabilità IP67. Dunque, questo piccolo ma potentissimo dispositivo audio è stato realizzato e sigillato con materiali impermeabili che ti permetterà di utilizzare lo speaker in ogni situazione, anche al mare, in piscina o sotto la doccia.

Oltre ad essere resistente all’acqua, lo speaker resiste tranquillamente anche a polvere e detriti, con un design a prova di cadute o ruggine. Estremamente robusto e duraturo, questo diffusore compatto ti potrà seguire veramente ovunque e potrai riporlo doveva varrai considerate le sue piccole dimensioni.

Non manca la Batteria ricaricabile, grazie alla quale potrai avere un’autonomia di 12 ore di musica e che potrai ricaricare tramite cavo USB-C che troverai incluso nella confezione. Insomma, un prodotto unico e imperdibile: corri su Amazon e acquista questo speaker Bluetooth impermeabile Bose approfittando subito dello sconto del 26%. Affrettati e non lasciarti scappare questa offerta.

