Speaker Bluetooth Eono by Amazon: tutta la qualità HARMAN a soli 16€

Siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth incredibilmente performante nonostante le sue piccole dimensioni e il suo prezzo? Oggi su Amazon potreste approfittare dell’incredibile promozione riguardante l’altoparlante Bluetooth Eono by Amazon che presenta la tecnologia del suono brevettata da HARMAN. Il suo già basso prezzo di listino di 18,58 euro scende fino a quota 16,62 euro raggiungendo quello che di fatto è il suo minimo storico.

Speaker Bluetooth Eono by Amazon: tutta la qualità audio HARMAN in uno spazio piccolissimo

Questo altoparlante compatto ultra portatile vi permette di goderti un suono potente con un dispositivo dalle dimensioni ridotte e inoltre è dotato di Bluetooth 5.0 per uno streaming wireless di alta qualità senza interruzioni. Grazie, poi, all’avanzata tecnologia del suono disegnata da HARMAN, potrete godervi un’esperienza di ascolto coinvolgente che mette l’accento sulla resa dei bassi.

Presente anche l’equalizzatore a 2 bande che potenzia la gamma dei bassi e quella degli alti e ottimizza la qualità generale del suono. Ottima anche l’autonomia che garantisce fino a 5 ore di utilizzo ovunque vogliate grazie al tessuto resistente e un rivestimento rinforzato in gomma. Infine è dotato di microfono integrato per l’uso a mani libere e un tasto per l’accesso a Google Now e Siri. Insomma, si tratta di un dispositivo davvero interessante che solo per oggi potrete acquistare al prezzo di 16,62 euro. Le consegne sono rapide e gratuite per tutti i clienti Amazon Prime.

