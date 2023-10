Speaker Bluetooth con ventosa: lo usi in doccia e fai un CONCERTONE

Lo speaker Bluetooth che ti sto suggerendo è una trovata geniale. Invece di tenere lo smartphone in posizioni precarie sui mobili e rischiare la spina dorsale per cambiare canzone, metti questo prodottino nella doccia e dai il via al tuo concertone.

Disponibile su Amazon con uno sconto del 13%, è il tuo affare personale. Lascia i pensieri intrusivi avere la meglio per una volta e completa l’acquisto con soli 17,45€.

Delle spedizioni non ti preoccupare. Se hai un abbonamento Amazon Prime sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Speaker Bluetooth con ventosa: in doccia è un successo

Piccolo e compatto ma con una ventosa che regge la qualunque. Questo speaker Bluetooth è comodo quanto utile soprattutto se ami ascoltare la tua playlist preferita quando ti fai il bagno o la doccia. Naturalmente è stato studiato appositamente quindi non si rovina ed è totalmente sicuro da usare.

Lo colleghi allo smartphone e poi puoi anche dimenticarlo in camera. Grazie ai tasti fisici che ti mette a disposizione gestisci le varie impostazioni con un tocco come scorrere tra i vari brani, regolare il volume o mettere pausa e play. Ti dirò, c’è anche un microfono integrato quindi nel caso puoi rispondere alle chiamate e parlare senza interruzioni.

Lo ricarichi come se fosse uno smartphone ed il gioco è fatto, ti basta scegliere la mattonella su cui appiccicarlo e dare il via alla tua sessione di relax, karaoke, doccia sfrenata.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare questo magnifico Speaker Bluetooth con ventosa ad appena 17,99€ grazie allo sconto in corso.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.