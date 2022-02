Speaker Bluetooth compatto 5 in 1 a 5€: FOLLIA Amazon, pochi pezzi

Tempo di portare a casa a prezzo ridicolo uno speaker Bluetooth compatto 5 in 1. Connessione wireless oppure a cavo, batteria integrata, buon suono e un prezzo ridicolo su Amazon adesso. Prendilo adesso a 5€ circa appena e godi di spedizioni assolutamente gratuite. Pochissimi pezzi.

Speaker Bluetooth compatto 5 in 1: quasi gratis su Amazon

Un dispositivo che più versatile non potrebbe essere, complici non solo le dimensioni contenute, ma anche tutto quello che può offrirti. Come anticipato, è un dispositivo 5 in 1, ovvero:

integra la radio FM; puoi usare il Bluetooth per collegare i tuoi dispositivi; ha uno slot per inserire una microSD e riprodurre la musica a bordo; supporta la connessione a cavo tramite jack AUX da 3,5 millimetri; ha un microfono integrato e puoi usarlo come sistema di vivavoce.

Insomma, un piccolo concentrato di tecnologia, che non ha certo pretese da dispositivo top di gamma, ma si difende bene ed è anche molto gradevole sono il punto di vista estetico.

A questo prezzo, uno speaker Bluetooth compatto 5 in 1 è un vero e proprio affare. Per accaparrartelo a 5€ circa appena, devi solo completare l'ordine adesso da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma le quantità disponibili in stock sono limitate, complice il prezzo super competitivo.