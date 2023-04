Speaker Bluetooth 5.3: DOPPIO SCONTO su Amazon (56%+coupon 5€)

Ami ascoltare musica in ogni momento della giornata e ovunque tu ti trovi? Ti piace fare festa con i tuoi amici ascoltando le vostre playlist preferite? Allora non puoi assolutamente perderti questa offerta incredibile che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questo fantastico speaker Bluetooth 5.3 al prezzo di soli € 34,99.

Ebbene si, solo approfittando subito del doppio sconto del 56% e di ulteriori 5 € di sconto applicabile tramite coupon, avrai questo prodotto al prezzo così basso. La cassa portatile Oraolo è provvisto di un altoparlante dual stereo audio driver 24W potrai ascoltare la tua musica preferita con bassi e midrange ottimizzati anche ad alto volume senza distorsioni.

Grazie all’abbinamento di due altoparlanti wireless sarà come avere un vero stereo wireless surround 360° utilizzando la funzione Dual Pairing. Questo ottimo speaker, oltre a fornirti una qualità audio impeccabile, sarà in grado di creare un’atmosfera unica grazie alle luci a tema notturno.

Il suo design fluido è in grado di darti la possibilità di scegliere tra 7 colori chiari e 5 modalità di luce con facile commutazione attraverso n semplice clic. Potrai godere di un’atmosfera unica durante le tue feste con gli amici, grazie alle luci che si adatteranno al ritmo della musica. Eccellente sotto ogni punto di vista, questo altoparlante è stato realizzato con una griglia metallica spessa che proteggerà la cassa portatile da graffi e urti

Non manca la custodia in plastica resistente e una base antiscivolo che ti permetterà di posizionare lo speaker ovunque tu voglia. Utilissimo anche il cordino rimovibile che potrai sfruttare per appendere il dispositivo audio in qualsiasi luogo. Insomma, un prodotto unico da non perdere assolutamente a questo prezzo.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito lo speaker Bluetooth 5.3 al prezzo di soli € 34,99. Affrettati, lo sconto del 56% potrebbe terminare prima di quanto tu possa pensare, domani potrebbe essere troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.