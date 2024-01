Spazzolino Oral-B iO 3N: sconto SHOCK su Amazon, -30%

Vuoi investire sulla salute dei tuoi denti, riducendo drasticamente la necessità di andare dal dentista? Non farti scappare la super promozione disponibile sullo spazzolino Ora-B iO 3N, in sconto del 30% su Amazon. In più, con l’acquisto, puoi portarti a casa anche un meraviglioso dentifricio del brand!

Oral-B iO 3N: il meglio per i tuoi denti a un prezzo stracciato!

Scopri il segreto di gengive più sane in soli sette giorni con la tecnologia avanzata di Oral-B. Grazie alla sua capacità di rimuovere il 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali, Oral-B iO è la scelta ideale per una pulizia efficace e sicura. Proteggi le tue gengive con il sensore di pressione integrato, unico nel suo genere, che ti avvisa se stai applicando la giusta pressione per una pulizia ottimale. Grazie al timer ad anello luminoso, non perderai mai di vista i due minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti, mentre il promemoria per sostituire la testina ti assicura un igiene continua e di qualità.

Inoltre, puoi personalizzare la tua esperienza di spazzolamento con le 3 modalità di pulizia disponibili: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante, per un sorriso luminoso e una sensazione di freschezza duratura. Grazie alle testine rotonde Oral-B, potrai raggiungere zone della bocca altrimenti difficili da pulire con spazzolini manuali tradizionali, garantendoti un’igiene orale profonda e completa. E con la batteria al litio a lunga durata, potrai godere dei vantaggi della carica prolungata senza interruzioni.

Il set che ti proponiamo, inoltre, è arricchito con un dentifricio che riduce le irritazioni delle gengive e favorisce la rigenerazione dello smalto. Oral-B iO offre una sensazione di pulito e freschezza che dura a lungo, per un sorriso sano e radioso ogni giorno, per questo ti consigliamo di portare il modello Oral-B iO 3N a casa finché è in sconto del 30%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.