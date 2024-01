Spazzolino elettrico Oral-B Ricaricabile Pro 3: offerta al TOP su Amazon (-20%)

Approfitta dello sconto Amazon attivo sullo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Pro Series 3. Oggi puoi pagarlo infatti soltanto 69,99 euro invece di 87,70 e avere subito l’opportunità di rivoluzionare per sempre la tua igiene orale.

Spazzolino elettrico Oral-B ricaricabile in offerta: le caratteristiche

Grazie alla tecnologia all’avanguardia Oral-B 3 in 1 per un’igiene profonda, questo spazzolino elettrico è progettato per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Non lascia spazio alla placca nemica, nemmeno nelle zone difficili da raggiungere, garantendo gengive più sane e un sorriso radiante.

La modalità di pulizia Denti Sensibili e il controllo della pressione di spazzolamento visibile a 360° proteggono le tue gengive, illuminando il sensore quando stai spazzolando troppo forte. Una vera guida per una pulizia efficace e delicata al tempo stesso.

Massimizza la tua igiene con le tre modalità di pulizia facilmente selezionabili e il quadrante del timer integrato che ti avvisa ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento. Personalizza ulteriormente la tua routine di pulizia utilizzando le testine Oral-B disponibili per l’acquisto, ad esempio, Deep Clean, Gentle Clean e Whitening.

Le testine rotonde Oral-B agiscono su zone altrimenti irraggiungibili rispetto a quelle rettangolari degli spazzolini manuali, offrendo un’esperienza di igiene più profonda e completa. Questa è la marca di spazzolini più utilizzata dai dentisti in tutto il mondo, garantendoti risultati che si vedono e si sentono.

Sfrutta i benefici della tecnologia batteria migliorata rispetto al modello Vitality, con un indicatore di carica LED che ti avvisa quando è necessario ricaricare. Non perdere l’opportunità di ottenere uno spazzolino elettrico Oral-B di alta qualità a un prezzo imbattibile. Rendi la tua routine di igiene orale più intelligente, più efficace e più conveniente oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.