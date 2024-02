Spazzolino elettrico Oral-B Pro 3: STREPITOSO SCONTO LAMPO su Amazon (-38%)

Amazon ti offre l’opportunità di rivoluzionare la tua igiene orale con lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3. Grazie ad uno sconto lampo del 38%, quindi a disponibilità limitatissima, puoi acquistarlo a soli 44,99 euro invece di 72,90. L’offerta è disponibile fino ad esaurimento scorte.

Spazzolino elettrico Oral-B in offerta: le sue funzioni

Questo spazzolino ti offre un controllo visibile della pressione di spazzolamento sulle gengive a 360° in modo da guidarti durante il processo di pulizia assicurandosi che la pressione sia sempre ottimale.

L’esclusiva tecnologia di pulizia 3D di Oral-B oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale e grazie alla testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista, ogni dente viene avvolto per una pulizia profonda ma delicata sulle gengive.

Oltre al manico con timer di 2 minuti per assicurare una pulizia completa, riceverai anche un caricatore, una testina di ricambio e una comoda custodia da viaggio. E grazie al sistema di indicatori di usura sulle testine, saprai sempre quando è il momento di sostituirle per mantenere una pulizia efficace al 100%.

Approfitta di questo sconto lampo e acquista lo spazzolino elettrico Oral-B a soli 44,99 euro invece di 72,90.