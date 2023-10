Spazzolino elettrico Oral-B con IA in MEGA SCONTO su Amazon (-58%)

La tua igiene orale sta per essere rivoluzionata perché su Amazon è disponibile un forte sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 5N: questo dispositivo all’avanguardia è in vendita a soli 99,99 euro, con uno sconto del 58% rispetto al prezzo originale di 239,99 euro. Ecco perché dovresti cogliere al volo questa occasione.

Spazzolino elettrico Oral-B in offerta: le caratteristiche

Il tuo sorriso è la tua firma e lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5N si impegna a mantenerlo impeccabile. Grazie alla sua tecnologia avanzata, rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale in soli sette giorni. Non dovrai aspettare a lungo per vedere i risultati: gengive più sane e un sorriso più brillante saranno presto una realtà.

Oral-B iO 5N è soprattutto un compagno intelligente per la tua igiene orale. Grazie all’app Oral-B potenziata con intelligenza artificiale (IA), il dispositivo monitora le modalità e il sito di spazzolamento in tempo reale. In questo modo, sarai sicuro di seguire una corretta igiene orale ogni volta che lo usi.

Hai mai preoccupazioni riguardo alla pressione che applichi durante lo spazzolamento? Oral-B iO 5N è l’unico dispositivo Oral-B che offre un sensore di pressione integrato. Questo sensore segnalerà se stai esercitando troppa pressione, garantendoti una pulizia efficace e sicura senza danneggiare le gengive.

Oral-B iO 5N ti permette inoltre di personalizzare la tua esperienza di spazzolamento. Scegli tra cinque diverse modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante. In questo modo, puoi adattare la pulizia alle tue esigenze specifiche.

Con Oral-B iO 5N, rispetterai i consigli dei dentisti in merito al tempo di spazzolamento. Il dispositivo è dotato di un timer ad anello luminoso che segnala i due minuti di spazzolamento raccomandati. Inoltre, ti ricorderà quando è il momento di sostituire la testina.

Le testine rotonde di Oral-B raggiungono zone della bocca che gli spazzolini manuali rettangolari non riescono ad accedere. Questo significa un’igiene orale più profonda ed efficace. Non è un caso che Oral-B sia la marca di spazzolini più utilizzata dai dentisti in tutto il mondo.

Infine, Oral-B iO 5N è dotato di una batteria agli ioni di litio che garantisce una carica a lunga durata. Questo significa meno preoccupazioni riguardo alla ricarica e più tempo per goderti una pulizia straordinaria.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di ottenere lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5N a un prezzo incredibilmente scontato. La tua igiene orale merita solo il meglio, e con Oral-B, otterrai proprio questo.

