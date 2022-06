Spazzolini elettrici per lui e per lei? Questi 2 Oral-B sono scontati del 22%, prezzo folle

Uno spazzolino di ottima qualità è il primo elemento che incide e che cambia drasticamente il risultato della tua igiene orale. Per questo è giunto il momento di buttare i vecchi, tradizionali, modelli manuali e puntare su prodotti di ottima qualità, in grado di durare anni e stravolgere la pulizia dei tuoi denti in pochissimi utilizzi. In questo caso, se stai cercando una confezione che contenta ben 2 prodotti a un prezzo davvero imbattibile, ti consigliamo il set con 2 Oral-B Pro 3-3900N al costo di 69,99€ invece di 90,03€.

Questo modello garantisce uno spaziosamente profondo ma delicato, in grado di pulire denti e gengive in maniera scrupolosa ed evitando di causarti ferite in totale autonomia. Dato che si tratta di uno dei prodotti più consigliati dai professionisti del’igiene dentale, ti consigliamo caldamente di portare a casa la confezione con ben 2 Oral-B Pro 3 prima che il prezzo salga o che le unità a disposizione terminino!

Qualità e convenienza in una sola confezione

Cosa ti garantiscono questi spazzolini elettrici? Un ottimo controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360°, proteggendo le gengive e segnalandoti se stai spazzolando troppo forte. Il sensore di pressione diventa rosso e rallenta automaticamente la velocità di spazzolamento, evitando che possa fare danni. La testina rotonda di cui sono dotati è l’ideale per una pulizia più accurata, in quanto circonda ogni dente rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale.

Oltre alle modalità Pulizia Quotidiana e modalità Denti Sensibili, gli spazzolini elettrici Oral-B sono dotati di una modalità di spazzolamento sbiancante che riesce e togliere le macchie superficiali dopo pochi utilizzi. Non meno importante, ha un timer integratore ti permette di sapere quando hai spazzolato i denti per i due minuti, ovvero il tempo consigliato dal dentista. La batteria agli ioni di litio, invece, ti offre una ricarica che dura più di due settimane e una volta persa potenza ti basterà usare la base di ricarica. Data la validità dei 2 articoli a disposizione, ti consigliamo di portare a casa i prodotti il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.