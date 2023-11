Spazio Cloud SICURO e VELOCE fino a -91% per il Black Friday

Continua il Black Friday sul sito di Internxt dove trovi scontati tutti i piani di abbonamento fino al 91% di sconto! Ottieni il tuo spazio Cloud a prezzi pazzeschi. Sicuro, veloce e integrato, garantisce tanto spazio di archiviazione e accesso da tutti i tuoi dispositivi in un attimo. Pensa, puoi ottenere 2TB di archiviazione online a soli 9,71 euro fatturati annualmente! Niente male vero? Approfitta subito di questa incredibile occasione.

Inclusi nel prezzo trovi tutti i servizi offerti da questo provider. Prima di tutto hai la certezza di avere a tua disposizione un’archiviazione e una condivisione dei file crittografata. Inoltre, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo tutte le volte che vuoi. Infine, ottieni l’accesso a tutti i fantastici servizi inclusi con Internxt come il rimborso garantito entro 30 giorni, pagamenti sicuri e la creazione di account anonimi.

Archiviazione Cloud di alto livello con Internxt

Torna ad avere il controllo sulla tua privacy con Internxt, l’archiviazione Cloud di alto livello. Approfitta dell’offerta Black Friday per ottenere tutto al 91% di sconto. In questa promozione hai inclusa qualunque cosa. Accedi alla suite di prodotti incentrati sulla sicurezza e sulla privacy, progettati per garantirti una gestione personale e unica dei dati e per proteggere i tuoi file importanti.

Con Internxt Drive esegui il backup dei tuoi dispositivi e organizzi in modo sicuro le tue cartelle con la massima privacy. In pratica hai tanto spazio di archiviazione nel quale gestire i contenuti dei tuoi dispositivi in un unico posto. Inoltre, con Internxt Photos sincronizzi e proteggi automaticamente le tue foto e i tuoi ricordi preferiti con la galleria fotografica di Internxt basata su cloud.

Infine, grazie a Internxt Send hai la massima sicurezza e privacy premendo invia con la piattaforma dedicata per il trasferimento dei file crittografati. Insomma, grazie a questa soluzione hai accesso a un mondo connesso sempre sicuro e ottimizzato. Approfitta subito del Black Friday ancora in corso per ottenere tutto questo a un prezzo super vantaggioso.

