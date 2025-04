Spazio cloud a vita per 5 persone e protezione password in offerta a tempo limitato

Uno spazio cloud a vita per 5 persone più una protezione password completa: è la proposta del servizio di cloud storage pCloud nell’ambito dell’offerta di Pasqua, valida per un periodo di tempo limitato. La promozione in corso prevede un’archiviazione cloud e la sicurezza delle password per tutta la famiglia, con sconti fino al 65%.

I piani in offerta sono i seguenti:

Family 2TB + Pass Family gratuito : 399 euro invece di 1.289 euro (piano a vita, un unico pagamento)

: 399 euro invece di 1.289 euro (piano a vita, un unico pagamento) Family 5TB + Pass Family gratuito : 599 euro invece di 1.868 euro (piano a vita, un unico pagamento)

: 599 euro invece di 1.868 euro (piano a vita, un unico pagamento) Family 10TB + Pass Family gratuito: 1.049 euro invece di 2.648 euro (piano a vita, un unico pagamento)

Le caratteristiche chiave di pCloud Family

Uno dei vantaggi più significativi di pCloud Family riguarda la privacy offerta ai suoi utenti. Il merito è della legge sulla privacy dei dati personali della Svizzera, tra le più severe al mondo: infatti, la sede dell’azienda è situata a Baar, comune del Canton Zugo, uno dei 26 cantoni che compongono il Paese elvetico.

Privacy che va a braccetto con la sicurezza: pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL, applicato in automatico quando un utente trasferisce i propri file dal suo dispositivo ai server dell’azienda svizzera. Ciò garantisce una protezione di livello superiore, soprattutto se si considerano gli standard degli altri servizi cloud concorrenti.

Nello specifico, la soluzione Family consente a un massimo di cinque persone di avere il pieno controllo dei contenuti digitali, ovunque si trovino e in qualsiasi momento. A questo proposito è utile precisare che pCloud offre un accesso e una sincronizzazione dei dati su qualsiasi dispositivo, così da permettere agli utenti di avere i dati sempre a portata di mano.

Grazie all’offerta di Pasqua è infine possibile beneficiare di uno dei prezzi più bassi per i piani a vita per la famiglia. La promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, è disponibile sul sito ufficiale di pCloud.