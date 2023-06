"Sparire" dal web ora costa la metà con la nuova promo Incogni

L’era digitale ha portato con sé una realtà spaventosa: la raccolta incontrollata di informazioni personali online senza il nostro consenso. Tra i principali colpevoli di questa pratica invasiva si annoverano i data broker, che accumulano dati sulle nostre abitudini di navigazione e li vendono ad aziende terze per scopi pubblicitari mirati.

Con l’obiettivo di garantire la protezione della privacy, Surfshark ha creato Incogni, uno strumento potente che consente di richiedere ai data broker l’eliminazione delle nostre informazioni personali. Basta sottoscrivere un abbonamento, attualmente in offerta con uno sconto del 50%: ci penserà Incogni a rimuovere automaticamente le nostre informazioni da centinaia di database, garantendo la sicurezza della nostra privacy.

Data broker e Incogni: ecco come funziona

Per capire il funzionamento di Incogni, è necessario comprendere prima come agiscono i data broker. Si tratta generalmente di aziende che si dedicano principalmente all’aggregazione e all’analisi di informazioni online provenienti da fonti pubbliche, con l’obiettivo di creare profili personalizzati che poi vengono venduti ad aziende terze. Come è facile intuire, queste attività rappresentano un serio rischio per la privacy degli utenti, in quanto i dati raccolti potrebbero finire nelle mani sbagliate e essere utilizzati per scopi illegali, come il furto d’identità.

Ed è qui che entra in gioco Incogni, che offre una serie di risorse per difendersi da questo fenomeno. Tra questi la rimozione automatizzata dei dati personali dalla rete: la piattaforma invia regolarmente e in modo ripetuto richieste di cancellazione delle nostre informazioni dai database dei data broker, risparmiando un’enorme quantità di tempo. In media, infatti, sarebbero necessarie ben 304 ore per completare manualmente le richieste di cancellazione.

Naturalmente, Incogni è completamente conforme alle leggi sulla privacy dei dati, tra cui il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), e collabora costantemente con le agenzie di protezione dei consumatori per garantire la massima tutela. Sottoscrivere un abbonamento a Incogni è semplicissimo. Basta accedere alla pagina ufficiale del servizio, creare un account e specificare le informazioni personali che desideriamo rimuovere dai database dei data broker. La piattaforma si occuperà del resto, fornendoci aggiornamenti continui sulle operazioni svolte.

Grazie a uno speciale sconto del 50%, il prezzo dell’abbonamento annuale scende a soli 6,49 euro al mese, molto conveniente rispetto alla soluzione mensile che ha – invece – un costo di 12,99 euro.

