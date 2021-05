Siete in cerca di un paio di true wireless economiche? Le SoundPEATS TrueCapsule sono in offerta su Amazon a soli 19,99 euro. Il prezzo di listino subisce due ribassi ribasso grazie a uno sconto del 25% a cui si può affiancare un coupon da 10 euro che rende l'acquisto davvero conveniente e imperdibile. Ricordate: spuntate la casella del coupon da 10 euro prima di mettere il prodotto nel carrello per ottenere lo sconto.

SoundPEATS TrueCapsule: caratteristiche principali

Realizzate in materiale resistente, le cuffie true wireless SoundPEATS TrueCapsule vantano un rapporto qualità/prezzo ottimo. Disponibili nella loro colorazione nera passano persino inosservate quando indossate. Grazie alla loro tipologia In Ear si adattano molto facilmente all'orecchio dell'utilizzatore risultano confortevoli anche a seguito di un utilizzo prolungato.

Gli altoparlanti integrati assicurano una riproduzione di elevata qualità. TrueCapsule hanno anche un chipset Realtek professionale integrato, che può fornire bassi ricchi e acuti chiari. L'auricolare Bluetooth può fornire circa 4 ore di riproduzione e può essere esteso a 24 ore utilizzando la scatola di ricarica. Il design ergonomico vi consente di indossare le cuffie per lungo tempo senza sentirvi a disagio.

L'ultima tecnologia Bluetooth 5.0 consente un accoppiamento rapido e una connessione migliore per uno streaming ininterrotto entro 10 m. Infine presenti anche i pulsanti a sfioramento multifunzione che permettono agli auricolari di essere facilmente attivati ​​/ disattivati, accoppiati oppure scegliere il brano, avviare la riproduzione o sospendere la musica e attivare l'assistente vocale. Potrete anche utilizzarli ovunque e quando vogliate grazie alla certificazione IPX5.

Potete acquistare le wearable SoundPEATS TrueCapsule a soli 19,99 euro su Amazon nella colorazione nera. Spuntate la casella del coupon da 10,00 euro per ottenere lo sconto in carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

