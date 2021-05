Le SoundPEATS TrueAir2 si trovano in offerta su Amazon a 25,89€, uno sconto del 28% più coupon da 3€ da applicare in fase d'acquisto, per un risparmio complessivo di circa 14 euro.

Le cuffie true wireless del brand hanno un design allungato e non sono in-ear, si tratta di uno dei pochi modelli a proporre un formato classico, molto simile alle AirPods di prima e seconda generazione. Disponibili in colorazione bianca o nera, le SoundPEATS TrueAir2 sono ben costruite e fanno del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza. Nonostante non dispongano di un gommino in silicone dalle dimensioni classiche, risultano comunque solide all'orecchio e difficili da pardere.

Non manca un sistema di cancellazione del rumore, che sfrutta il doppio microfono per attenuare i suoni provenienti dall'esterno, garantendo un'ottima qualità anche in chiamata. Il produttore dichiara un'autonomia complessiva fino a 25 ore, la custodia di ricarica permette di rigenerare la batteria degli auricolari fino a 4 volte.

Oggi è possibile acquistare le SoundPEATS TrueAir2 in offerta su Amazon a 25,89€, con spedizione senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica