Sei in cerca di un paio di true wireless economiche? Le SoundPEATS TrueAir2 sono in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il prezzo di listino subisce un ribasso grazie al coupon da 20,00€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda: spunta la casella del coupon da 20€ per ottenere lo sconto.

SoundPEATS TrueAir2: perché scegliere queste wearable?

Realizzate in materiale resistente, le cuffie true wireless SoundPEATS TruAir2 vantano un rapporto qualità/prezzo ottimo. Disponibili nella loro colorazione nera passano persino inosservate quando indossate.

Grazie alla loro tipologia In Ear si adattano molto facilmente all’orecchio dell’utilizzatore risultano confortevoli anche a seguito di un utilizzo prolungato. Nonostante non siano provviste di punte auricolari in silicone, risultano ben ancorate e difficili da perdere.

Gli altoparlanti integrati assicurano una riproduzione di elevata qualità. L’audio, infatti, suona equilibrato con bassi potenti e toni alti setosi.

Il doppio microfono integrato consente di utilizzare le wearable anche in fase di chiamata. La cancellazione del rumore è un plus che migliora l’esperienza. Chi si trova dall’altra parte della cornetta recepisce sempre una voce chiara e nitida.

Degna di nota è l’autonomia delle cuffie che è fissata a 25 ore in totale. La custodia che funziona altresì come case di ricarica permette di effettuare circa quattro ricariche consecutive.

Puoi acquistare le wearable SoundPEATS TrueAir2 a soli 29,99€ su Amazon nella colorazione nera. Spunta la casella del coupon da 20,00€ per ottenere lo sconto in carrello. La promozione ha validità fino al 22 aprile 2021. Le spedizioni sono operate in 48 ore per i membri Prime. In caso contrario sono sempre gratuite per chi effettua il primo acquisto su Amazon o sceglie il punto di ritiro come modalità di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable