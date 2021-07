Le SoundPeats TrueAir 2 sono in promozione su Amazon a soli 35,99€. Grazie al ribasso e a un coupon da attivare risparmi subito 20 euro sul prezzo di listino e ti porti a casa delle wearable che sono formidabili.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

SoundPeats TrueAir 2: perché devi sceglierle

Le SoundPeats TrueAir 2 sono cuffie che già a primo impatto stupiscono: in questa colorazione turchese non passano inosservate sebbene l'estetica non sia il loro solo punto forte.

Semplici ma potenti, con una spesa minima offrono delle prestazioni di cui non ti penti. Come mai? Ti mettono tutto a disposizione. In particolar modo sono dotate di altoparlanti di ultima generazione che riproducono le tue canzoni preferite in modo magistrale. Ciò significa che il suono è potente, corposo ed equilibrato. Non manca all'appello la cancellazione del rumore che riduce i rumori esterni e rende l'ascolto più puro.

Quest'ultima caratteristica torna utile anche in chiamata: con i microfoni parli quanto vuoi e dove vuoi senza doverti ripetere perché la voce viene catturata in modo perfetto.

Ancora dubbi? Devi sapere che le TrueAir 2 sono perfette se non sei amante delle punte in silicone: la loro struttura offre stabilità e comfort prolungato anche senza questi plus.

Infine, non per importanza, devo parlarti della batteria: con la custodia di ricarica ti garantisce fino a 25 ore di riproduzione totale. Praticamente puoi ricaricare fino a quattro volte le cuffie quando sei fuori casa.

Approfitta subito dell'offerta e acquista le tue SoundPeats TrueAir 2 a soli 35,99€ su Amazon. Attiva il coupon per raddoppiare lo sconto e pagarle poco. Le spedizioni sono effettuate in pochissimi giorni se sei abbonato Prime, mentre sono gratuite se sei cliente standard e opti per le consegne nei punti di ritiro.

