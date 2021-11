SoundPEATS Sonic: auricolari ECCEZIONALI a prezzo TOP

Un paio di auricolari come le SoundPEATS Sonic è eccezionale. Promossi a pieni voti da tutti gli utenti che li hanno acquistati, questi dispositivi sono veramente ottimi e in più ora sono persino in promozione su Amazon. Ciò significa che puoi farli diventare tuoi con un prezzo minimo ossia soli 39,75€.

Io se fossi in te approfitterei subito del ribasso del 29% anche perchè la promozione terminerà questa sera e dopodiché torneranno a prezzo pieno. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

SoundPEATS Sonic: i loro punti di forza

Disponibili in colorazione grigia, le SoundPEATS Sonic sono delle wearable senza precedenti. Come mai? Perché ad un prezzo minimo ti mettono tutto e di più a disposizione.

Comodissimi da utilizzare anche per lunghe ore, questi auricolari appartengono alla tipologia con punte auricolari in morbido silicone. Sul comfort non puoi dunque dubitare così come sulla loro stabilità.

Venendo alle loro caratteristiche forti, in ogni caso, ti devo informare che a portata di orecchio avrai:

un affidabilissimo chip Qualcomm;

Bluetooth 5.2 per connessioni stabili e a bassa latenza;

per connessioni stabili e a bassa latenza; un sistema di bassi potenziati per un ascolto magistrale;

per un ascolto magistrale; riduzione del rumore con cui effettuare chiamate senza interferenze;

con cui effettuare chiamate senza interferenze; ben 35 ore di carica.

Allora, non sono eccezionali? Acquista subito il tuo paio di SoundPEATS Sonic approfittando della promozione ora in corso su Amazon, in questo modo le paghi appena 39,75€. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Anche se non sei abbonato