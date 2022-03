Soundcore Motion+: Speaker Bluetooth al Minimo Storico

Lo speaker bluetooth Anker Soundcore Motion+ si trova in offerta su Amazon a 79,99€, con uno sconto preapplicato del 23% e un ulteriore coupon di 5 euro da selezionare in fase di acquisto. Rispetto al prezzo solito, il risparmio complessivo è di ben 40 euro.

Il potente speaker del sottobrand di Anker offre un rapporto qualità/prezzo niente male, con 12 ore di autonomia e un'ottima resa sonora. Ideale da portare con sé durante feste con gli amici o da posizionare in giardino, la Motion+ si connette allo smartphone e si interfaccia con l’apposita applicazione per comandare la riproduzione ed equalizzare il suono a distanza.

Questo modello è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IPX7. I tasti per controllare la riproduzione musicale sono posizionati in alto, mentre sul retro abbiamo un ingresso AUX e una porta USB per la ricarica.

Grazie ai 2 potenti tweeter e al singolo woofer in neodimio, la cassa sviluppa ben 30W di potenza ed è perfetta per ascoltare la musica in compagnia, anche all'aperto. Oggi è possibile acquistare l'ottimo speaker Anker Soundcore Motion+ in offerta su Amazon a 79,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi. Il prodotto è disponibile in colorazione nera, rossa e blu.