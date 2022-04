Soundcore Motion+: cassa bluetooth impermeabile in OFFERTA

La cassa bluetooth Soundcore Motion+ si trova in offerta su Amazon a 79,99€, con uno sconto del 20% da applicare in fase di acquisto. Basta selezionare la casella relativa al coupon e aggiungere il prodotto al carrello, al momento del pagamento il prodotto risulterà scontato di ben 40 euro.

Disponibile in colorazione nera, blu o rossa, la cassa Soundcore Motion+ è perfetta per ascoltare la musica in casa o all'aperto, grazie alla potenza elevata dei driver. Lo speaker è dotato di 2 potenti tweeter e 1 woofer in neodimio, per una potenza totale di ben 30W.

Le dimensioni del dispositivo sono piuttosto ridotte, possiamo trasportare la Motion+ in uno zaino senza alcun tipo di problema. La parte superiore della scocca ospita i tasti per accendere il dispositivo, attivare il pairing e regolare il volume, sul retro invece troviamo l'ingresso AUX e la porta USB per la ricarica.

Il produttore dichiara fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica, grazie alla capiente batteria da 6.700 mAh. Con una tale autonomia, possiamo portare con noi la Soundcore Motion+ per un weekend di vacanza senza necessità di ricaricarla durante il viaggio. Inoltre, questo modello è resistente ad acqua e polvere secondo la certificazione IPX7, una caratteristica esserziale per utilizzare la cassa in spiaggia o a bordo piscina.

Oggi la cassa bluetooth Soundcore Motion+ è disponibile su Amazon a 79,99€, con uno sconto di ben 40 euro e spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti abbonati al servizio Prime.