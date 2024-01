Soundcore Motion 300, altoparlante portatile in offerta: la tua musica sempre con te

L’Anker Soundcore Motion 300 è un altoparlante Bluetooth portatile progettato per l’ascolto in movimento. Con un design compatto e leggero, questo altoparlante è ideale per attività all’aperto come il campeggio o per godere della musica in giardino. La sua classificazione di resistenza all’acqua IPX7 assicura durabilità e protezione contro gli schizzi d’acqua. In questo momento, questo straordinario altoparlante portatile è in offerta su Amazon a solamente 74,99€, grazie ad un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino.

Dotato della tecnologia Smart Tune, l’altoparlante regola la riproduzione audio in base all’orientamento, offrendo una qualità del suono ottimale che sia posizionato in piedi, sulla schiena o appeso alla tracolla removibile. La tracolla aggiunge versatilità, consentendoti di trasportare facilmente l’altoparlante o di agganciarlo al tuo zaino.

Con oltre undici ore di riproduzione, il Soundcore Motion 300 assicura un’esperienza audio duratura durante le avventure all’aperto prolungate. La costruzione dell’altoparlante è robusta, rivestita in silicone per la resistenza agli urti e dotata di una griglia metallica che protegge gli altoparlanti interni. Guarnizioni e piedini in gomma contribuiscono alla sua durata e stabilità.

Il pannello di controllo sulla parte superiore dell’altoparlante offre un facile accesso a varie funzioni, tra cui accensione/spegnimento, regolazione del volume e il preset Xtra Bass. Il pulsante play/pausa ha diverse funzioni, consentendoti di passare alle tracce successive, rispondere/terminare le chiamate e attivare l’assistente vocale. Inoltre, c’è un pulsante di accoppiamento Bluetooth per collegare altri altoparlanti compatibili.

I pulsanti retroilluminati migliorano l’usabilità in condizioni di scarsa illuminazione, e il feedback sonoro, come lampeggiare delle luci, ti informa sullo stato del dispositivo, come la batteria scarica o il raggiungimento del volume massimo.

Nonostante le dimensioni ridotte, il Soundcore Motion 300 offre un suono potente, in grado di riempire un soggiorno di dimensioni medie. Approfitta dello sconto attuale e migliora la tua esperienza audio all’aperto con questo altoparlante Bluetooth ricco di funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.