Le Soundcore Life Q35 sono le cuffie over-ear top di gamma di Anker, oggi si trovano in offerta su Amazon a 99€, per accedere alla promozione occorre selezionare la casella relativa al coupon da 30 euro e aggiungere il prodotto al carrello. Al momento dell'acquisto il prodotto risulterà scontato a 99€, il prezzo più basso di sempre per questo modello.

Il design moderno e sobrio delle Soundcore Life Q30 ben si sposa con l'ottima qualità costruittiva e con la grandezza dei padiglioni auricolari. Le Q30 si ripiegano su sé stesse per entrare all'interno della custodia protettiva inclusa in confezione. Si connettono a smartphone, tablet o PC via Bluetooth 5.0 e sono dotate di NFC per abbinarle rapidamente con i dispositivi dotati di questa funzione.

Per collegarle allo smartphone non è necessaria l'applicazione, ma scaricandola dalla store si accede ad una serie di impostazioni interessanti, che consentono di personalizzare la resa sonora delle cuffie scegliendo tra 22 profili audio differenti.

Non manca un sistema di riduzione attiva del rumore, che sfrutta i microfoni integrati per captare i suoni ambientali e attutirli generando una frequenza opposta. C'è anche la funzione trasparenza, molto comoda quando si è in compagnia o per strada ed è importante non isolarsi dall'ambiente circostante.

Oggi è possibile acquistare le Soundcore Life Q35 di Anker a 99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica