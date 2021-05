Le Soundcore Life Q30 si trovano in offerta su Amazon a 59,99€, allo sconto preapplicato del 19% si aggiunge un ulteriore coupon da 5 euro. Per accedere all'offerta completa occorre selezionare la casela relativa al coupon e aggiungere il prodotto al carrello.

Soundcore è il sottobrand di Anker che si occupa di dispositivi audio come cuffie, speaker e auricolari TWS. Le Soundcore Life Q30 si connettono a smartphone, tablet o PC via Bluetooth o sfruttando il chip NFC integrato e garantiscono fino a 40 ore di riproduzione audio. Per accedere a tutte le funzioni è disponibile un'app di gestione, che permette anche di equalizzare il suono a proprio piacimento o scegliere tra 22 profili diversi.

Sebbene siano realizzate in plastica, le Soundcore Life Q30 offrono un'ottima qualità costruttiva, l'archetto è regolabile e al centro presenta un rivestimento morbido in simil-pelle. Le cuffie si ripiegano su sé stesse per entrare all'interno della custodia protettiva da viaggio inclusa in confezione.

Questo modello targato Anker è dotato di un sistema di cancellazione attiva del rumore, che capta i rumori esterni e li annulla generando una frequenza opposto. Il risultato finale è l'isolamento dall'ambiente esterni, una tecnologia fondamentale durante lunghi viaggi in treno o aereo e per lavorare in ambienti condivisi o luoghi pubblici. È disponibile anche una funzione Trasparenza che agisce in maniera inversa, fa rientrare i suoni ambientali attraverso i microfoni per evitare di isolarsi mentre si è in strada o in compagnia.

