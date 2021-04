Le Soundcore Life P2 sono in offerta su Amazon a 37,99€, le true wireless di Anker vengono scontate selezionando la casella relativa al coupon da 12 euro prima di aggiungerle al carrello.

Soundcore è un sottobrand di Anker, società che da anni fa del rapporto qualità/prezzo il suo cavallo di battaglia, con questo modello si dimostra ancora una volta una scelta valida sulla fascia medio-bassa del mercato.

Il design allungato degli auricolari li rende comodi e ben saldi all’orecchio e la batteria integrata garantisce fino a 7 ore di autonomia con una sola carica e ben 40 ore complessive con la custodia al 100%. Grazie alla certificazione IPX7 le cuffie resistono all’acqua e possono essere utilizzare senza alcun problema durante sessioni di allenamento all’aperto, anche in caso di pioggia o sudorazione eccessiva.

I 4 microfoni integrati permettono alle Soundcore Life P2 un’ottima qualità in chiamata e grazie alla tecnologia cVc 8.0 il rumore di fondo viene attutito quasi del tutto. La connessione con lo smartphone avviene tramite bluetooth e non è necessario scaricare alcuna app per il corretto funzionamento.

Oggi le Soundcore Life P2 sono disponibili in offerta su Amazon a 37,99€, applicando l’apposito coupon in fase d’acquisto. Si tratta di un ottimo prezzo per un paio di auricolari true wireless ben costruite e di design.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

