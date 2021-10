Soundcore Life P2, cuffie bluetooth a metà prezzo (-46%)

Le Soundcore Life P2 si trovano in offerta su Amazon a 37,99€, con il 46% di sconto e ben 32 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Soundcore è un sottobrand di Anker, marchio tra i più apprezzati su Amazon grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Anche queste cuffie true wireless Soundcore Life P2 non sono da meno, con un bel design e una qualità sonora davvero niente male. Il produttore dichiara un'autonomia fino a 7 ore con una sola carica, che diventano ben 40 ore con una carica completa della custodia.

Le Life P2 sono impermeabili, grazie alla certificazione IPX7 resistono all’acqua e possono essere utilizzare senza alcun problema durante sessioni di allenamento all’aperto. Non manca un sistema di riduzione del rumore cVc 8.0 che contribuisce ad isolare l'utente dal mondo esterno, una funzione fondamentale durante viaggi in treno o aereo, per attenuare il frastuono ambientale.

Oggi le Soundcore Life P2 sono disponibili in offerta su Amazon a 37,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.