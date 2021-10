Soundcore Flare Mini, speaker bluetooth al 33% di sconto

Il Soundcore Flare Mini si trova in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto del 33% e un risparmio effettivo di 20 euro rispetto al prezzo solito.

Questo speaker bluetooth fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, Soundcore è un sottobrand di Anker e si occupa della produzione di dispositivi audio davvero interessanti. La forma cilindrica della cassa consente la diffusione del suono a 360°, carateristica ideale per feste all'aria aperta o per ascoltare musica in compagnia di amici.

Grazie alla certificazione IPX7, lo speaker Soundcore Flare Mini è resistente all'acqua, può essere utilizzato a bordo piscina senza il timore che possa cadere in acqua. Il design dello speaker si distingue grazie ad un grosso anello LED RGB in basso, che accompagna la riproduzione musicale con diversi effetti di luce.

Il produttore dichiara un'autonomia complessiva fino a 12 ore con una sola carica, ideale pre portare lo speaker in montagna o al mare senza portarsi dietro il caricatore.

Oggi la cassa bluetooth Soundcore Flare Mini è disponibile in offerta su Amazon a 39,99€, con spedizione Prime e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.