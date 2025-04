Le cuffie Soundcore by Anker P40i in offerta

Le cuffie Soundcore by Anker P40i sono auricolari Bluetooth wireless in-ear dotati di cancellazione attiva del rumore adattiva, che rileva e riduce efficacemente i rumori ambientali per un ascolto immersivo in qualsiasi contesto. Le migliori amiche di chi vuole sentire musica ottima, podcast nitide e fare chiamate cristalline e chiare. Sono equipaggiate con driver personalizzati da 11 mm e la tecnologia BassUp, che potenzia i bassi in tempo reale, offrendo un suono ricco, profondo e dinamico. La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e a basso consumo energetico, mentre i sei microfoni con algoritmo AI assicurano una qualità delle chiamate superiore, rendendo la voce chiara e nitida anche in ambienti rumorosi.

Le trovi in sconto 59,99 euro.

Le cuffie Soundcore by Anker P40i in sconto

La batteria ha un’autonomia di circa 12 ore con una singola carica degli auricolari, estendibile fino a 60 ore grazie alla custodia di ricarica, che funge anche da supporto per telefono, permettendo di guardare contenuti a mani libere. Le cuffie supportano la ricarica wireless e rapida tramite USB-C, e sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5, adatte quindi anche all’uso sportivo o in condizioni di sudore e pioggia leggera. Il design ergonomico garantisce una vestibilità sicura e confortevole per un utilizzo prolungato.

Queste cuffie sono consigliate a chi cerca un dispositivo versatile per ascoltare musica con bassi potenti, effettuare chiamate di alta qualità e godere di una lunga autonomia, il tutto con la comodità della cancellazione del rumore attiva e la praticità di una custodia multifunzione. Sono ideali per chi utilizza gli auricolari in ambienti rumorosi, durante gli spostamenti o per sessioni di ascolto prolungate senza dover ricaricare frequentemente. Le trovi ora in sconto a 59,99 euro.