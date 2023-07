Soundcore: auricolari wireless SPECIALI a prezzo BASSO (-35%)

Vuoi acquistare delle cuffiette Bluetooth per ascoltare la tua musica preferita quando sei in viaggio ed effettuare chiamate senza spendere un patrimonio? Allora non perdere questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore a soli 51,99 euro, invece che 79,99 euro.

Goditi questo sconto del 35% che ti permette di risparmiare e soprattutto di fare un ottimo acquisto. Con queste cuffiette senza fili puoi ascoltare la musica in modo coinvolgente e guardare anche video sui tuoi dispositivi. Sono perfette per le chiamate, offrono un’ottima batteria e sono resistenti all’acqua.

Soundcore: bassa latenza e cancellazione del rumore

Tra le caratteristiche interessanti degli auricolari wireless firmati Soundcore sicuramente merita una menzione della cancellazione del rumore. Quando ascolti la musica riuscirai a vivere un’esperienza molto più coinvolgente senza rumori di sottofondo. E anche quando sei in chiamata, sia tu che ti ascolta, udrete la voce forte e chiara. Hanno driver da 11 mm caratterizzati da passi potenti e un suono preciso.

Puoi collegare ogni dispositivo in modalità Bluetooth e goderti la latenza zero. Sono anche molto comode e hanno un design leggero che ti consente di tenerle alle orecchie per tanto tempo senza fastidio. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX5 e hanno una mega batteria che può durare per 7 ore con una singola ricarica e per 35 ore di riproduzione totale.

Questa è davvero un ottima offerta e per avvalertene devi essere veloce. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Soundcore a soli 51,99 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.