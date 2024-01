Soundcore Anker Motion Boom Plus in offerta: bassi da urlo e autonomia esagerata

L’altoparlante Bluetooth portatile Soundcore Anker Motion Boom Plus è ora disponibile a un incredibile prezzo di 119,99€, grazie a uno sconto del 29%. Questo potente dispositivo offre un suono epico, una robusta resistenza alle intemperie e una portabilità senza sforzi, rendendolo il compagno ideale per le avventure all’aperto e le feste.

Con una potenza impressionante di 80 W, l’Anker Motion Boom Plus offre un suono stereo super potente grazie ai suoi due tweeter e woofer. La tecnologia proprietaria BassUp di Soundcore intensifica i bassi in tempo reale, regalando un’esperienza musicale con beat incalzanti.

La leggerezza e la compattezza dell’altoparlante sono garantite dalla maniglia integrata e dal cinturino staccabile, permettendoti di portare ovunque la tua musica preferita. La batteria da 13.400 mAh offre fino a 20 ore di autonomia, evitando ricariche frequenti e assicurando lunghe sessioni di ascolto piacevole.

La classificazione IP67 conferisce all’Anker Motion Boom Plus impermeabilità e resistenza alla polvere. Puoi goderti la musica senza preoccuparti di schizzi d’acqua, pioggia o polvere mentre trasporti l’altoparlante in spiaggia, in piscina o in qualsiasi ambiente all’aperto.

Le caratteristiche avanzate includono la modalità PartyCast 2.0, che consente di collegare oltre 100 altoparlanti compatibili con PartyCast per un’esperienza di ascolto amplificata.

L’Anker Motion Boom Plus è anche dotato di una comoda uscita USB per ricarica esterna*, consentendoti di caricare rapidamente dispositivi come lo smartphone, assicurando che tu non rimanga mai senza alimentazione durante le tue avventure.

Approfitta di questa offerta per portare a casa l’Anker Motion Boom Plus e trasforma ogni momento in un’esperienza sonora straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.