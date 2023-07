Soundcore 3: lo speaker wireless dal suono intenso a prezzo WOW

Sei tra coloro che ama la musica e la vuole sempre avere con sé a prescindere da dove sia? Allora non perdere assolutamente questa ottima offerta che sto per segnalarti. Vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello Soundcore 3 a soli 42,99 euro, invece che 55,99 euro.

È un'offerta esclusiva per i clienti Prime.

sconto del 23%

Soundcore 3: porta la musica dove vuoi, anche al mare

Questa cassa amplificata e portatile è dotata di due driver con diaframma in titanio al 100% che regalano un suono potente e preciso senza distorsioni nemmeno all’esterno. Ha bassi profondi e un audio stereo da 16 W. E scaricando l’app dedicata puoi anche personalizzare le impostazioni di equalizzazione o scegliere quelle già impostate.

Ha un design compatto e leggero con un pratico laccetto che ti consente quindi di averla sempre con te. La connessione Bluetooth è veloce e molto stabile. È resistente all’acqua con certificazione di grado IPX7 per cui la potrai portare al mare o in piscina. E poi ha una super batteria che garantisce un’autonomia di ben 24 ore con una sola ricarica.

Soundcore 3 a soli 42,99 euro, invece che 55,99 euro.

