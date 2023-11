Soundbar Yamaha con subwoofer integrato in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

La soundbar Yamaha True X SR-X40A, dotata di Dolby Atmos e subwoofer integrato, è disponibile su Amazon a soli 455.92€, grazie a un coupon scontato di 140.07€.

Goditi un’esperienza sonora tridimensionale e all’avanguardia con Dolby Atmos, che si combina con l’esclusiva qualità True Sound di Yamaha.

Il controllo è reso facile grazie al telecomando incluso, all’app Sound Bar Controller o alla funzione di comando vocale integrata, che ti consente di gestire il volume, gli ingressi e la musica con la semplice richiesta ad Amazon Alexa.

La soundbar offre un suono supremo con il subwoofer integrato, che garantisce un’esperienza coinvolgente e profonda, trasformando le tue serate a casa in autentiche esperienze cinematografiche.

Il posizionamento è semplice, in quanto la soundbar si collega in modalità wireless sia al subwoofer che agli speaker surround True X (venduti separatamente). Questa flessibilità consente di posizionarla ovunque nella stanza per una facilità d’uso ottimale.

La soundbar Yamaha True X SR-X40A offre un’esperienza sonora rivoluzionaria grazie alla combinazione dell’esclusiva eredità True Sound di Yamaha con la potenza di Dolby Atmos. Questo, unito al subwoofer integrato e ad un design elegante e moderno, fanno di questa soundbar un dispositivo da avere assolutamente. Approfitta di questa offerta per migliorare la tua esperienza audio in casa ad un prezzo speciale!

