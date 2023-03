Soundbar Yamaha con Alexa integrata a METÀ PREZZO su Amazon

Ami guardare i tuoi film preferiti a casa ma l’audio non ti soddisfa? Bene, allora non puoi assolutamente perderti questa offerta che ti propone oggi Amazon: per poco tempo ancora potrai acquistare questo eccezionale Soundbar Yamaha con Alexa integrata al prezzo folle di soli € 159,99. Un prodotto dalla qualità eccellente e super potente che oggi può essere tuo a metà prezzo, approfittando immediatamente dello sconto pazzesco del 50%.

Finalmente, potrai ascoltare la tua TV con un audio impeccabile. Grazie al suo design dalle linee eleganti e dall’aspetto compatto, questo Soundbar YAS-109 ti permetterà di guardare i tuoi film preferiti a casa come se fossi al cinema, e potrai goderti – non solo i film – ma anche dell’ottima musica e esperienze di gioco con un suono unico.

Potrai gestire con estrema semplicità gli altoparlanti della TV, i dispositivi Smart Home e tutte le piattaforme streaming di musica, utilizzando il controllo vocale Alexa integrato e l’App SoundBbar Controller. Provvisto di DTS Virtual:X, lo speaker TV sarà in grado di offrirti un suono surround 3D eccellente e avvolgente, tanto che ti sembrerà di stare in una sala cinematografica. Inoltre, la tecnologia Clear Voice ti garantirà l’ascolto di dialoghi in maniera estremamente chiara.

Avrai la possibilità di collegarti con i dispositivi Bluetooth al soundbar e potrai trasmettere la tua musica preferita in streaming wireless tramite il sistema audio. Infine, i due subwoofer integrati ti permetteranno di ascoltare un suono di alta qualità. Insomma, un prodotto dalla qualità a dir poco eccellente che ti permetterà di ascoltare i tuoi film e musica preferiti in maniera totalmente diversa.

Dunque non ti resta che correre su Amazon e acquistare questo fantastico Soundbar Yamaha con Alexa integrata al prezzo folle assolutamente imperdibile di soli € 159,99. Affrettati, lo sconto del 50% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere già troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.