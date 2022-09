Soundbar TV e robot aspirapolvere Xiaomi in MEGA SCONTO

Tempo di grandi sconti su TomTop. Sei un appassionato di cinema e vuoi portare direttamente a casa un’esperienza Home Theatre mozzafiato? Allora, dovresti prendere in seria considerazione l’acquisto della potente soundbar Redmi MDZ-34-DA che, fino alla scadenza di questa incredibile promozione, potrai acquistare ad un prezzo di soli 47 euro con uno sconto pazzesco dell’85%.

Invece, per tutti gli amanti del pulito con il minimo sforzo, Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C rappresenta la soluzione più indicata. Siamo al cospetto di uno tra i più performanti aspirapolvere smart che attuamente puoi rintracciare sul mercato e, solo per pochissimo tempo, potrà essere tuo con una spesa di appena 278 euro grazie ad uno sconto folle del 64%.

Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C, per le tue pulizie smart

Questo eccellente robot di Xiaomi vanta una potenza di aspirazione pari a 4000Pa, che consente di ottenere un soddisfacente livello di pulizia fin dai primi passaggi. Non manca poi la tecnologia di navigazione laser LDS e, per rendere il tutto ancora più immediato ed intuitivo, l’apparecchio può essere controllato grazie all’applicazione per smartphone che dà accesso a molteplici parametri per personalizzare al meglio l’azione di pulizia.

In base alle tue esigenze, potrai decidere di includere nel raggio di movimento del robot l’intera superficie della casa, una specifica camera o eventualmente solo una precisa zona della stessa. Degna di nota l’autonomia in fase di utilizzo, grazie ad una batteria con capacità di 2600 mAh che garantisce lunghi cicli di pulizia senza rischiare che il dispositivo possa scaricarsi prima del tempo. Anche dal punto di vista estetico, il robot è molto gradevole per effetto di un design minimale in colorazione bianca.

Soundbar Redmi MDZ-34-DA, audio alla massima potenza per la tua tv

Venendo ora alla soundbar Redmi MDZ-34-DA, salta subito all’occhio la colorazione nera che ben si adatta all’arredamento moderno della casa e, soprattutto, che determina il minimo ingombro per effetto di dimensioni super compatte. In termini di prestazioni, l’apparecchio può fare affidamento sul contributo di due ottimi altoparlanti con potenza di 30W ed in grado di riprodurre efficacemente suoni nella gamma di frequenza di 80Hz-20kHz a 4 ohm di resistenza.

La soundbar è semplicissima da collegare mediante tecnologia Bluetooth. In base alle preferenze potrai anche decidere di montarla a parete, considerando un peso di appena 1,5 kg, o posizionarla su qualunque superficie orizzontale accessibile nella parte inferiore della tv e, perché no, del tuo computer. Ricorda infatti che sarai libero di utilizzare questo potente apparecchio per riprodurre suoni da qualunque dispositivo abilitato alla connettività Bluetooth.

Ancora una volta ti ricordiamo che Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C è disponibile al prezzo di 278 euro (64% di sconto), mentre la soundbar Redmi MDZ-34-DA puoi acquistarla a soli 47 euro (85% di sconto).

