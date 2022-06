Soundbar SPAZIALE, una 2 in 1 perfetta per PC e per musica (Amazon)

Audio spaziale quando sei al computer senza il bisogno di acquistare diverse casse e subwoofer grazie a questa soundbar compatta ma di prima qualità che ti farà estasiare ogni singola volta. Ovviamente non sarei abituato a vedere questo tipo di prodotto messo sotto un monitor, ma credimi ne vale proprio la pena.

Soundbar per PC, una volta provata non potrai più farne a meno

Che tu la voglia per un utilizzo quotidiano o per immergerti ancora di più nelle tue partite online, credimi con questa soundbar non puoi sbagliarne una. Creata appositamente per essere posizionata al di sotto di un monitor, questa risorsa è perfetta per te sia se hai un prodotto convenzionale con piede sia se hai più spazio perché hai optato per la sospensione mediante un braccetto.

Dotata di un doppio driver con radiatore passivo oversize ti puoi godere il suono in tutte le sue sfaccettature senza rinunciare ai bassi che suonano potenti ma senza rubare la scena e regalarti una sensazione priva di equilibrio. Per collegarla tuoi prodotti puoi optare per due tipologie di connessione con e senza fili in quanto non solo hai a portata di mano un Jack aux in da 3,5 mm ma anche la connessione Bluetooth. Proprio in merito a quest’ultima, ti svelo che questa soundbar la puoi utilizzare anche come una cassa vera e propria per collegare smartphone o chiavette USB.

Sai perché è eccezionale? Perché nonostante abbia una alimentazione, puoi anche optare per utilizzare la sua batteria integrata che ti concede un’autonomia di 6 ore senza limiti.

A tal punto concludo dicendoti che il nuovo aggiornamento firmware disponibile per il download integra all’interno di questo prodotto anche la funzione di risparmio energetico. In tal modo dopo 10 minuti di inattività, si spegnerà in automatico per preservare la batteria e fartela godere al pieno quando ti servirà.

