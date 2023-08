Soundbar Sony HT-S400: MEGA sconto del 38% su Amazon

Se sei alla ricerca di un’esperienza audio eccezionale per i tuoi momenti di intrattenimento, non cercare oltre. La soundbar Sony HT-S400 è la risposta alle tue esigenze, e ora puoi ottenerla con uno sconto incredibile del 38% su Amazon. Questa soundbar è il compagno ideale per trasformare la tua sala in un cinema personale, grazie alle sue caratteristiche di alta qualità. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo ridicolo di soli 167,99 euro.

Soundbar Sony HT-S400: un’occasione da prendere al volo

La potenza in uscita di 330 W di questa soundbar Sony a 2.1 canali, abbinata al suo subwoofer wireless, offre un audio surround cinematografico che ti farà immergere completamente nella tua esperienza visiva. I bassi profondi e i dialoghi nitidi ti consentono di goderti ogni dettaglio dei tuoi film, programmi TV e brani musicali preferiti come mai prima d’ora.

La soundbar Sony HT-S400 utilizza una combinazione di Dolby Atmos ed S-Force Pro Front Surround per creare un audio surround virtuale che ti avvolge a 360 gradi. Questa tecnologia ti fa sentire al centro della scena, consentendoti di percepire ogni suono da tutte le direzioni, proprio come se fossi dentro il film.

La tecnologia X-Balanced Speaker migliora la chiarezza dei dialoghi, garantendo che ogni parola venga trasmessa con precisione. Inoltre, il collegamento con i TV Bravia semplifica il controllo dell’audio e del volume direttamente dal tuo telecomando TV, grazie all’interfaccia utente integrata.

Il telecomando incluso con design ergonomico e pulsanti dedicati ti permette di regolare l’audio in base alle tue preferenze. Scegli tra diverse modalità audio come la Modalità Vocale per dialoghi più chiari, la Modalità Notturna per l’ascolto a basso volume senza compromettere la qualità e Sound Field per trasformare le colonne sonore tradizionali in un’esperienza audio a 360 gradi.

Non perdere l’opportunità di portare l’esperienza del cinema a casa tua con la soundbar Sony HT-S400, ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 38%. Afferra questa offerta per godere di audio surround potente, dialoghi nitidi e un controllo audio personalizzato, il tutto dalla comodità del tuo soggiorno. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 167,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.