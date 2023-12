Soundbar smontabile 2-in-1: originale e in DOPPIO SCONTO Amazon

Guarda un po’ cosa abbiamo scovato oggi su Amazon. Questa soundbar è diversa da tutte le altre: presenta un form factor smontabile che di fatto la rende un prodotto 2-in-1 che puoi usare come convenzionale barra da posizionare sotto al televisore oppure, per liberare spazio, come due casse verticali da posizionare ai lati della stessa. Il prezzo, eccezionale grazie al doppio sconto che ottieni spuntando il coupon in pagina, è di soli 74,99 euro invece di 129,99.

Soundbar smontabile 2-in-1: come funziona e perché è geniale

Il suo design smontabile innovativo ti consente di personalizzare la disposizione per adattarsi al tuo stile e allo spazio disponibile, garantendo al contempo un audio di qualità superiore. Con 2 tweeter e woofer integrati, questa soundbar offre un suono bilanciato con bassi ricchi e alti nitidi.

Per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente, puoi collegare un subwoofer attivo esterno attraverso l’interfaccia apposita, consentendoti di personalizzare ulteriormente il tuo setup audio.

Le tre modalità di equalizzazione per musica, film e giochi ti danno il controllo totale sul suono, e la tecnologia BassMX di Ultimea assicura bassi profondi e potenti che senti nel petto. Il chip DSP aggiornato riduce le interferenze audio per un suono più ricco e chiaro.

Con opzioni di connettività avanzate, inclusi Bluetooth 5.3, ARC, ottiche, AUX e USB, avrai la flessibilità di collegare la soundbar come preferisci, senza compromettere la qualità del suono.

Rivoluziona la tua esperienza audio senza rinunciare allo stile e allo spazio. Non farti sfuggire questa occasione: acquista ora la Soundbar smontabile 2-in-1 su Amazon e immergiti in un mondo di suono eccezionale a un prezzo incredibile.

