Soundbar Samsung in super offerta: il prezzo crolla del 33%

La Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q è disponibile su Amazon con uno sconto del 33%, al prezzo di soli 249,90€ invece di 374€. Stiamo parlando di un ottimo prezzo per una soundbar di qualità premium con ottime caratteristiche, che ti permetterà di portare un’esperienza cinematografica all’interno del tuo salotto di casa.

Questa soundbar è dotata di 9 altoparlanti, supporta Dolby Atmos e DTS:X, offrendo un audio 3D potente da ogni direzione. Puoi controllarla comodamente con il telecomando della tua TV Samsung, regolandone potenza e volume. Con una configurazione audio a 3.1.2 canali, questa soundbar offre un suono perfettamente bilanciato, progettato dal Samsung Audio Lab per regalarti un’esperienza di ascolto da cinema.

Inoltre, grazie alla tecnologia Q-Symphony, si integra armoniosamente con gli altoparlanti del tuo televisore. Puoi trasmettere la musica dai tuoi dispositivi mobili alla soundbar con un semplice tocco grazie alla funzione Tap Sound.

L’Adaptive Sound assicura voci chiare e suoni dettagliati a qualsiasi volume, ottimizzando l’audio in base alla scena. Per i giocatori, c’è la modalità Game Mode Pro che offre effetti sonori 3D durante il gioco. La soundbar è dotata di HDMI eARC con qualità audio invariata. Il pacchetto include anche un telecomando e una staffa da muro per l’installazione. Le dimensioni della soundbar principale sono 103 x 10,5 x 5,7 cm, e ha un peso di 9,3 kg, mentre è disponibile nel colore Black che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Con questa soundbar Samsung Serie Q, potrai godere di un’esperienza audio immersiva e di alta qualità per i tuoi film, programmi TV e giochi preferiti. Approfitta di questa offerta e migliora il suono del tuo sistema home entertainment ad un prezzo imperdibile!

